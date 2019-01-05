أخبار متوقعة.. ملتقى توظيفي ومحاكمة تنظيم إرهابي

القاهرة- أ ش أ:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدة محافظات.

القاهرة.. يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والنائب البرلماني عبد الرحيم علي، فعاليات ملتقي التوظيف الأول لشباب الجيزة، الذي يعقد بمركز شباب الجزيرة، ويوفر 9200 فرصة عمل، منها 30% لذوي الاحتياجات الخاصة، من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 70 شركة من "أكتوبر والقرية الذكية والعجوزة" ، برواتب تتراوح ما بين 1200 إلي 3500 جنيه.

شبين الكوم.. يفتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، 3 ملاعب إكليرك وملعبي نجيل صناعي وذلك بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم والاستاد الرياضي بشبين الكوم، كما تشمل زيارة الوزير افتتاح ملعب الإكليرك بمركز شباب الحي وإطلاق بداية الماراثون الشبابي من أمام مركز الشباب وحتى الاستاد الرياضي بشبين الكوم، ثم افتتاح ملعبي إكليرك وملعبين آخرين للنجيل الصناعي بالاستاد الرياضي.

صنعاء.. يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، جولة محادثات جديدة مع الحكومة اليمنية والحوثيين، بالإضافة إلى مباحثات مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت ، ثم يتوجه جريفيث - عقب - ذلك إلى الرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.