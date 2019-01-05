برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تُعلن التوقعات التفصيلية لطقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما توقعت الهيئة -في بيان لها، أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والتي قد تمتد إلى مناطق الوجه البحري.

ومن المتوقع أن تكون أغلب الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة (العظمى - الصغرى) المتوقعة على كافة أنحاء البلاد:

القاهرة 10 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 10 17

دمنهور 08 17

الإسكندرية 09 17

بلطيم 10 18

مطروح 08 16

السلوم 06 15

سيوة 05 16

بورسعيد 11 19

دمياط 10 19

الزقازيق 09 18

الإسماعيلية 08 18

السويس 10 18

العريش 07 19

رفح 07 18

رأس سدر 11 20

نخل 03 16

نويبع 14 20

طابا 10 17

كاترين 01 17

الطور 09 20

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 13 22

الفيوم 08 18

بني سويف 06 18

المنيا 06 19

أسيوط 07 19

سوهاج 06 19

قنا 07 20

الأقصر 05 21

أسوان 09 22

أبو سمبل 10 22

الوادي الجديد 06 20

شلاتين 14 25

أبو رماد 16 22

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 24