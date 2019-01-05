"مفيش أي صوت".. "طغاغين" المكان الأول للسياحة العلاجية في العالم بسيوة

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت المرشدة السياحية، أسما رؤوف، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا لجزيرة "طغاغين Taghaghien Island"، بواحة سيوة.

وقالت أسما، إن الكثير قد يعتقد بأن الصور لمكان خارج مصر، لكنه في مصر بواحة سيوة.

وكتبت المرشدة السياحية: "عارفين حلم أن الواحد يقعد في جزيرة لوحده ومفيش أي صوت حواليه إلا صوت الطبيعة وبس، الحاجات دي الواحد ممكن يقول أنا هلاقيها في ريف نيوزيلاندا أو سويسرا أو عند البلاد الرايقة دي".

وأضافت أسما: "بس إحنا كمان في مصر عندنا حاجه متقلش عن الكلام ده خالص والأجانب بيجولها من كل العالم وهي جزيرة طغاغين Taghaghien Island".

وقالت: "شايفين المناظر دي كام واحد يعرف أنها في بلدنا أنت أساسا أعصابك هتهدى وأنت بتتفرج، ومش بس كده دى أنقى هواء وتقريبا المكان الأول للسياحة العلاجية في العالم".

وأردفت: "أنت بتبعد عن القاهرة آه حوالي 750 كيلو، سيوة بس سحر الرملة والجبال وفعلا الهواء النقى ميتوصفوش أنتم بالليل فعلا هتعدوا النجوم".