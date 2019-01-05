أشهر الباليهات العالمية في 4 حفلات بالقاهرة والإسكندرية

كتب- محمد عاطف:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسي بالقاهرة، سوليستات فرقة باليه أوبرا باريس لتقديم أربعة حفلات ضمن مشروع "اندبندانس" تقام فى القاهرة والإسكندرية بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل، في الثامنة مساء أيام الثلاثاء، الجمعة المقبلين بالمسرح الكبير، والأربعاء والخميس المقبلين على مسرح سيد درويش "دار أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن برنامج الحفلات أحد تصميمات "جريجورى جييار"، تؤدى على أنغام مؤلفة موسيقية لكل من فلورين استرودو وستيفان جونو مستلهمة من إنبهار الفرنسيين بسحر نهر النيل، إلى جانب مشاهد من أشهر الباليهات العالمية، إخراج إيجونى دريون من بينها بحيرة البجع، دون كيشوت، سبارتاكوس، كرنفال فينسيا، رايموندا، ديان واكتيون واريا من أوبرا عايدة، يؤديها عارضو أوبرا باريس ايزاك لوباز جوماز، ناييس دوبويك، بابلو ليجازا، ازبان فيلبار، اكسيل ماجليانو، اوجينى دريون، مع نجوم فرقة باليه أوبرا القاهرة كاتيا ايفانوفا، ممدوح حسن، انيا اهسين، احمد يحيى، كاترينا زيبرزنها، هانى حسن وسحر حلمى.

يأتي ذلك في إطار فعاليات عام (مصر - فرنسا 2019 ) الذي تطلقه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة ، ويضم العديد من الفعاليات والملتقيات التبادلية فى شتى مجالات الفنون والآداب تبرز أشكال من الملامح الثقافية للبلدين.

أما مشروع "اندبندانس"، دشنه إثنان من عارضى أوبرا باريس هما أجوني دريونو وأيزاك لوباز جوماز بهدف اعلاء قيم الحرية وتيسير الاطلاع على الفنون الى جانب احترام الآخرين والإنفتاح على ثقافاتهم من خلال الجولات الفنية الدولية ومشاركة مبدعين مختلفي الثقافات والأساليب الفنية.