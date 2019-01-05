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اليوم.. وزيرة الصحة تُدشن مشروع ربط الأسر على الوحدات الصحية

02:21 ص السبت 05 يناير 2019
اليوم.. وزيرة الصحة تُدشن مشروع ربط الأسر على الوحدات الصحية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

تُجري الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جولة تفقدية اليوم السبت لمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن تفتتح الوزيرة وحدتين لطب الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهما "الكويت"، و"عمرو بن الخطاب"، بعد تطويرهما تطويرًا شاملًا.

كما من المقرر أن تدشن وزيرة الصحة مشروع ربط الأسر على الوحدات الصحية، وفتح ملفات لطب الأسرة لهم، ليتم متابعة الأسر من خلال طبيب الأسرة، ضمن خطوات مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

ومن المقرر تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، منتصف العام الجاري.

هالة زايد الوحدات الصحية بورسعيد منظومة التأمين الصحي

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