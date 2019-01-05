اليوم .. "الصحفيين" تنظم حفلًا لأوركسترا الشباب والرياضة

القاهرة- مصراوي:

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة نقابه الصحفيين أولى حفلات أوركسترا وزارة الشباب في بداية العام الجديد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين.

وقال حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين رئيس لجنة النشاط، إن أوركسترا وزارة الشباب والرياضة يحي الحفل الموسيقي بقيادة الموسيقار الدكتور عز الدين طه، ويشارك فيه مطربو ومطربات الأوركسترا: فيروز حسن، سناء نبيل، دينا جمال، نادين مورجان، محمود عماد، هشام عثمان، رانيا عجمى، لقاء خالد، أحمد كامل، ويحيى منواتى.

وأوضح الزناتي، أن الحفل سيكون بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم ولعشاق الفن الأصيل من الجمهور الذي يرغب في الحضور، الساعة السادسة من مساء السبت المقبل، ويقدم الأوركسترا أغنيات لكبار المطربين والمطربات.