اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر

القاهرة- مصراوي:

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر، اليوم السبت.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إنه لن يسمح بحدوث أي حالات غش أو خروج عن النص مطالبا الطلاب بالجد والاجتهاد والمثابرة وعدم اصطحاب المحمول أو وسائل تكنولوجية تعرضهم للمساءلة.

وأضاف المحرصاوي، فى تصريحات صحفية، أنه وجه بأن تكون الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط بعيدة عن التعقيد ومن داخل المقررات علاوة على ضرورة تواجد أستاذ المادة أثناء الامتحانات للرد علي استفسارات الطلاب، بالإضافة الى ضرورة تصحيح المواد أولا بأول لسرعة إعلان النتائج، لافتا إلى أن جميع الكليات استعدت للامتحانات وعقد اللجان الامتحانات داخل الكليات وعدم عقد سرادقات نهائيا.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع عمداء الكليات؛ للتأكد من الانتهاء من شرح المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول وعدم وجود أي مشكلات تواجه الطلاب أو الطالبات، مع ضرورة التواجد داخل لجان الامتحانات ومتابعة الوضع أولا بأول وتوفير سبل الراحة للطلاب، مشددًا على أن الجامعة عقدت غرفة طوارئ مركزية أيام الامتحانات للوقوف على المستجدات أولا بأول.