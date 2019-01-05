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    نتيجة "تسرب مفاجيء".. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة

    12:18 ص السبت 05 يناير 2019
    نتيجة "تسرب مفاجيء".. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة

    قطع المياه

    كتب-إسلام ضيف:

    قالت محافظة الجيزة إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة قطعت المياه، عن مناطق هضبة الأهرام، إسكان الضباط بالرماية، وإسكان الشباب، ومنطقة أول طريق مصر الفيوم الصحراوي، نتيجة تسرُب مفاجيء بمحبس قطره 600 مللي على الخط 1000 ملى القادم من محطة مياه 6 أكتوبر الجديدة بغرفة الربط الرئيسية.

    أوضحت المحافظة في بيان اليوم الجمعة، أن التسريب حدث حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الأمر الذي استلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن المناطق المذكورة، إضافة إلى ضعف في ضغوط المياه بمناطق نهايات شارعي فيصل والهرم.

    وأكدت محافظة الجيزة أنه يجري إصلاح العطل الآن، وحتى الساعة الرابعة من صباح غد السبت.

    قطع المياه الصرف الصحي هضبة الأهرام طريق مصر الفيوم

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