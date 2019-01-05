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    البابا تواضروس يستقبل قنصل مصر في لوس أنجلوس

    12:05 ص السبت 05 يناير 2019
    البابا تواضروس يستقبل قنصل مصر في لوس أنجلوس

    البابا تواضروس الثاني

    كتب - إسلام ضيف:

    استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الجمعة، قنصل مصر في لوس أنجلوس السفيرة لمياء مخيمر.

    وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن السفيرة لمياء مخيمر قدمت أثناء اللقاء التهنئة للبابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

    البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية العباسية قنصل مصر

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