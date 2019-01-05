البابا تواضروس يستقبل قنصل مصر في لوس أنجلوس

كتب - إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الجمعة، قنصل مصر في لوس أنجلوس السفيرة لمياء مخيمر.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن السفيرة لمياء مخيمر قدمت أثناء اللقاء التهنئة للبابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.