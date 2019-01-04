المترجم رفعت سلام يحصد جائزة "أبوالقاسم الشابي"

كتب - محمد عاطف:

حصد المترجم والشاعر المصري رفعت سلام، اليوم الجمعة، جائزة أبو القاسم الشابي التونسية "دورة 2018"، عن ترجمته الأعمال الكاملة للشاعر والت ويتمان.

وقام محمد زين العابدين، وزير الثقافة التونسيرفعت سلام، بتسليمه الجائزة، مساء اليوم، بحضور كل من رئيس الجائزة الأديب عز الدين المدني، ومحمد الحبيب بن سعد الرئيس المدير العام للبنك التونسي.

وتم تخصيص هذه الدورة لترجمة الشعر، بعد أن كانت دورة 2017 خُصصت للسيرة الذاتية وقد فاز بها الدكتور حمادي صمود عن كتابه "طريقي إلى الحرية" الصادر عن دار محمد علي للنشر، علما أن الجائزة تُخصّص كلّ سنة لأحد مجالات الإبداع من قصة أو رواية أو مسرح أوشعر أو غيرها.

جائزة "أبو القاسم الشابي للإبداع الأدبي" أسسها البنك التونسي سنة 1984، واحتجبت لمدة أربع سنوات (من سنة 2011 إلى 2015 )، قبل أن يعيد البنك التونسي إحياءها سنة 2016 بالشراكة مع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث آنذاك، مع الإعلان عن مضاعفة قيمتها المادية، لترتفع من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، وذلك "تشجيعا لأهل الثقافة والفكر والإبداع".