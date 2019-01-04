البابا تواضروس: السيسي يحافظ على النسيج الواحد ويرسي مبادئ المواطنة

كتب - إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى الحفاظ على النسيج الوطني المصري الواحد وإرساء مبادئ الوحدة الوطنية.

وأضاف البابا تواضروس -خلال لقائه مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس إندريه زكي ووفد الكنيسة الإنجيلية الأمريكية بالمقر البابوي مساء اليوم الجمعة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد- إن الرئيس السيسي يسعى جاهدًا لاحترام وتقدير جميع الأديان بالمجتمع المصري، وإنه تأكيدا لهذا الأمر سيفتتح رئيس الجمهورية أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط بحضور قيادات من دول العالم مساء الأحد المقبل.

وأوضح البابا تواضروس أنه سعيد بلقاء وفد الكنيسة الإنجيلية بالولايات المتحدة الأمريكية ومستشاري الرئيس ترامب للجنة الحريات، وأنه فخور بمشاركتهم في افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة التي تعد أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط.

بدوره، قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر إن عيد الميلاد المجيد مناسبة ملهمة؛ تنفتح فيها عقولنا على آفاق جديدة، وأنها فرصة جليلة للتقارب وتبادل التهاني التي تعبر عن مشاعر صادقة، مشيدا بجهود الرئيس السيسي للحفاظ على استقرار المجتمع المصري من خلال تشكيل اللجنة العليا لمواجهة الاحداث الطائفية.

ضم وفد الكنيسة الانجيلية الذى قدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني القس رفعت فكري رئيس السنودس الإنجيلي والقس رفعت فتحي رئيس أمانة مدارس السنودس.

حضر اللقاء من الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والقس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس الثاني والقس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور جرجس صالح الأمين العام الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط.