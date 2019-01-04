أندريه زكي: وفد أمريكي يشارك في افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية

كتب-إسلام ضيف:

أعلن القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، مشاركة وفد من قيادات الكنيسة الإنجيلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء من اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، في افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش زيارته للكاتدرائية مساء الجمعة؛ لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف: "هذا الوفد من قيادات الكنيسة الانجيلية بالولايات الأمريكية جاء خصيصا لمصر للمشاركة في افتتاح أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط والتي سيفتتحها الرئيس السيسي مساء الأحد المقبل".

واستقبل البابا تواضروس مساء اليوم، رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي، ووفد من السنودس الإنجيلي ضم القس رفعت فكري رئيس السنودس الإنجيلي، والقس رفعت فتحي رئيس أمانة مدارس السنودس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر اللقاء الأنبا إرميا الأسقف العام، القس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس الثاني، والقس بولس حليم المتحدث الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.