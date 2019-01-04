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    رئيس الطائفة الإنجيلية يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

    09:09 م الجمعة 04 يناير 2019
    رئيس الطائفة الإنجيلية يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

    رئيس الطائفة الإنجيلية يزور الكاتدرائية لتهنئة الب

    كتب-إسلام ضيف:

    استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة، رئيس الطائفة الانجيلية الدكتور القس أندريه زكي ووفد من السنودس الإنجيلي يضم القس رفعت فكري رئيس السنودس الإنجيلي، والقس رفعت فتحي رئيس أمانة مدارس السنودس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

    ورافق الوفد عدد من أعضاء لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكي؛ وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

    حضر اللقاء الأنبا إرميا الأسقف العام، القس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس الثاني، والقس بولس حليم المتحدث الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

    البابا تواضروس عيد الميلاد القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية السنودس الإنجيلي

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