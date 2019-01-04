إصلاح طفح صرف صحي في شارع مصطفى النحاس

كتب - محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، بلاغًا عن وجود طفح مياه صرف صحي بتقاطع حسن المأمون مع شارع مصطفى النحاس أمام مدارس المنهل، ما أدى إلى التأثير السلبي على الحركة المرورية.

وأصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعليماته بانتقال عمال ومعدات الصرف الصحي للموقع مع إخطار المرور بعمل التعديلات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من الإصلاح.

وانتقل المحافظ للموقع يرافقه المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ، والمهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة، وتبين قيام شركة المقاولات المعنية بتطوير الشارع بالقاء حجارة في 3 بيارات بخط تجميع 1200 مل، ما أدى إلى انسداد الخط وطفح المياه بالشارع.

وأكد عادل حسن، رئيس شركة الصرف، أنه تم الدفع بـ22 معدة ما بين سيارات شفاطات ونافوري وكباش وأكثر من 90 عاملا فنيا وغطاسين تمكنوا من رفع الأحجار الكبيرة وإعادة الشيء لأصله، وتم الانتهاء من الأعمال وعودة الأعمال لطبيعتها في غضون ساعات قليلة بحضور المحافظ والذي حرص على متابعة العاملين من الفنيين والغطاسين والتقاط صورة تذكارية معهم.