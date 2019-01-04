الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 23 ألفا و100 ميجاوات

القاهرة - أ ش أ:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 23 ألفا و100 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس الخميس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و400 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء موقع الوزارة أو من خلال الهاتف المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة، وتم الانتهاء منها وحلها بنسبة 99,98% خلال 27 شهرا.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.