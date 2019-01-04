الثلاثاء.. وزيرة الثقافة تعقد مؤتمرًا لإعلان تفاصيل عام "مصر - فرنسا"

القاهرة - أ ش أ:

تعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا الثلاثاء القادم، بمسرح الأوبرا الكبير بحضور ستيفان روماتييه سفير فرنسا بالقاهرة؛ للإعلان عن تفاصيل احتفالات "عام مصر – فرنسا" التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان اليوم الجمعة - أن هذه الاحتفالات تأتي ضمن مسارات تعميق العلاقات الثنائية، متضمنة أنشطة تبادلية في جميع مجالات الفكر والفن.

وتبدأ الفعاليات بأربع حفلات تقام في أوبرا القاهرة والإسكندرية، بمشاركة سوليستات فرقة أوبرا باريس وفرقة باليه أوبرا القاهرة، في الثامنة مساء أيام الثلاثاء والجمعة 8 و 11 يناير الجاري بالمسرح الكبير، والأربعاء و الخميس 9 و 10 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".