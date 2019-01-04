إحباط محاولتي تهريب أدوية بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولتين لتهريب كمية من الأدوية البشرية من السعودية وإيطاليا مع راكبين مصريين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة مصر للطيران القادمة من الرياض، اشتبه سامح الجيار مأمور اللجنة، في راكبة مصرية قادمة من السعودية، وبالعرض على سامي صبحى نائب مدير الجمرك، قرر تكليف محمد عاطف مأمور الحركة، تحت إشراف عبدالعال نعمان مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول، لتفتيش حقائبها، وتبين وجود 400 علبة أدوية بشرية خاصة بعلاج السرطان مخبأة فى جيوب البنطلونات وبين طيات الملابس، وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة حوالي مليون جنيه.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من ميلانو، اشتبه تامر قاسم مأمور اللجنة، فى راكب مصري قادم من إيطاليا، وبتفتيش حقائبه، تبين وجود 2000 شريط أدوية بشرية خاصة بالنخاع والكلى، مخبأة بين طيات الملابس، وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة بحوالى 500 ألف جنيه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، تحرير محضري تهرب جمركي، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.