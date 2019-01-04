محافظ القاهرة يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

كتب- محمد نصار:

قدم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التهنئة للطائفة الإنجيلية بكنيسة قصر الدوبارة، نائبًا عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية ورعاة الكنيسة.

كما حضر لفيف من الوزراء لتقديم التهنئة حيث حضر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور منال عوض محافظ دمياط، وعدد من نواب مجلس الشعب وكبار رجال الدولة.

ووجه محافظ القاهرة، التهنئة للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والمسيحيين داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً دوام الأمان والاستقرار على بلادنا، داعياً الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

​