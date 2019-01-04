غدًا.. قرعة لصالات معرض الكتاب باتحاد الناشرين
06:22 م الجمعة 04 يناير 2019
كتب - محمد عاطف:
يجري اتحاد الناشرين المصريين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، قرعة بشأن تنظيم مشاركة الناشرين المصريين، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، على صالتي 3 و4، ظهر غد السبت، بمقر الاتحاد بالدقي.
وتنطلق فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الثالث والعشرين من يناير الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.
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