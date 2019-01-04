غدًا.. قرعة لصالات معرض الكتاب باتحاد الناشرين

كتب - محمد عاطف:

يجري اتحاد الناشرين المصريين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، قرعة بشأن تنظيم مشاركة الناشرين المصريين، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، على صالتي 3 و4، ظهر غد السبت، بمقر الاتحاد بالدقي.

وتنطلق فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الثالث والعشرين من يناير الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.