ندوات تثقيفية وقوافل طبية.. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته بالمحافظات

كتب – أسامة عبدالكريم:

واصل حزب مستقبل وطن، تقديم تنظيم فعاليات خدمية وتثقيفية، بمختلف المحافظات.

ففي محافظة القاهرة، عقد الحزب ندوة تثقيفية للتوعية السياسية، بمقر الحزب، حاضر فيها الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إلى جانب التبرع بـ40 مقعدًا خشبياً لمدرسة الطبري بمدينة الشروق.

وأقام مستقبل وطن بالقليوبية، منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرى مركز طوخ، إضافة إلى تنظيم قافلة بيطرية وصرف الأمصال مجانا بقرية قرنفيل بمركز القناطر الخيرية.

كما نظم الحزب قافلة طبية بقرية منشأة بسنديلة ببلقاس محافظة الدقهلية.

فيما نجح مستقبل وطن بالسويس في رفع كفاءة مسافة 2 كم من الطريق الفرعي (كبريت – جنيفه)، وكذا رفع كفاءة مدرسة الشهيد أبوزيد الابتدائية بمنطقة كبريت المفارق بقسم الجناين، بجانب توزيع 150 بطانية على الأسر الفقيرة بمنطقة الكيلو 46 بقسم الجناين، إضافة إلى تنظيم دورة لكرة القدم بمركز شباب سليم بقسم الأربعين.

وأقام الحزب ببني سويف، منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار بمركزي ناصر وببا، بجانب تنظيم يوم رياضي لذوي الاحتياجات ا لخاصة بنادي مبارك لمتحدي الإعاقة.

كما نظم مستقبل وطن بالوادي الجديد، قافلة طبية وصرف أدوية بالمجان بالجمعية الخيرية بقرية أسمنت بالداخلة، إضافة إلى تنظيم ندوة تثقيفية عن "أساليب الزراعة الحديثة" بقرية بورسعيد بالخارجة.

ووزع الحزب بسوهاج ملابس وأحذية على 500 شخص من الأسر الفقيرة بمركز جزيرة شندويل.