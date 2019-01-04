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    وزيرة الصحة تُدشن غدًا مشروع ربط الأسر على الوحدات الصحية

    06:09 م الجمعة 04 يناير 2019
    وزيرة الصحة تُدشن غدًا مشروع ربط الأسر على الوحدات الصحية

    الدكتورة هالة زايد

    كتب - أحمد جمعة:

    تُجري الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جولة تفقدية غدًا السبت لمحافظة بورسعيد.

    ومن المقرر أن تفتتح الوزيرة وحدتين لطب الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهما "الكويت"، و"عمرو بن الخطاب"، وذلك بعد تطويرهما تطويرًا شاملًا.

    كما من المقرر أن تدشن وزيرة الصحة مشروع ربط الأسر على الوحدات الصحية، وفتح ملفات لطب الأسرة لهم، ليتم متابعة الأسر من خلال طبيب الأسرة، ضمن خطوات مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

    ومن المقرر تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، منتصف العام الجاري.​

    هالة زايد وزيرة الصحة مشروع ربط الأسر الوحدات الصحية بورسعيد

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