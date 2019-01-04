مايا مرسي تُشيد بقرار إنشاء وحدة بوزارة القوى العاملة لتمكين المرأة

كتبت - نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بإصدار وزير القوى العاملة محمد سعفان، القرار رقم (1) لعام 2019، بإنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي -في بيان للمجلس اليوم الجمعة- عن خالص شكرها للوزير سعفان لدعمه حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة، وذلك ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، و (الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030).

وأوضحت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من حقوق في ظل قيادة مصرية حكيمة ترعى حقوق المرأة وتدعمها.

يذكر أن قرار وزير القوى العاملة يقضي بإنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك برئاسة الوزير، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء يختارهم، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة.

وتعمل الوحدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروع لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والنظر في تعديل أو تطوير القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن، لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية، واتخاذ إجراءات استصدارها أو تعديلها وفقا لأحكام الدستور والقانون.​