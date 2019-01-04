محافظ القاهرة: احتفالية "الدوبارة" تبعث رسالة سلام إلى العالم أجمع- صور

كتب- إسلام ضيف:

تصوير- مصطفى الشيمي:

هنأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الشعب أجمع، والإخوة الأقباط خاصة بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن احتفالية الطائفة الإنجيلية، والمقامة حالياً بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة، تبعث برسالة سلام إلى العالم أجمع.

وأكد عبد العال -في تصريح لمصراوي على هامش مشاركته في الاحتفالية- أن الاحتفالية تؤكد أن "مصر في ترابط وتماسك، وأن مصر بأمان، مصر الوحدة".

وشدد محافظ القاهرة، لعى عدم وجود أي تفرقة دينية في مصر:"مافيش أي تفرقة بين مسلم أو مسيحي، كلنا جايين بكل محبة"، مؤكدًا:"أن مصر متماسكة ومترابطة بأبناءها.. مافيش حاجة اسمها مسيحي ومسلم في حاجة اسمها مصري".

يشار إلى أن فعاليات احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، انطلقت اليوم الجمعة، برئاسة القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة، وسط مشاركة مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر وممثلي الكنائس الأخرى، فضلًا عن حضور كبير من عدد من الشخصيات العامة والمسئولين.

وتضمن برنامج الحفل، الانطلاق بموكب دخول ثم يتلوه صلاة افتتاحية للدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، وتقديم ترنيمتين جمهوريتين، وكانتاتا، على أن يلقي القس رفعت فكري، رئيس السنودس الإنجيلي، كلمة فيما بعد، ويعقبها كلمة للقس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وأخيرًا كلمة شكر الضيوف من رئيس الطائفة القس أندرية زكي، وكلمة أحد الضيوف الأجانب ثم كلمة رئيس الطائفة.