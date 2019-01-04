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وزير الزراعة: صادرتنا غزت أسواقًا جديدة لأول مرة خلال عام 2018

04:10 م الجمعة 04 يناير 2019
وزير الزراعة: صادرتنا غزت أسواقًا جديدة لأول مرة خلال عام 2018

الدكتور عز الدين أبو ستيت

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية غزت خلال عام 2018 أسواقا جديدة لأول مرة.

وأضاف أبوستيت- في تصريح اليوم الجمعة- أن ومن أمثلة الصادرات التي غزت الأسواق العالمية الموالح في دولة تيمور الشرقية، والموالح والعنب في أوروجواي، والعنب والطماطم في كندا، والعنب وتفل البنجر في الصين، والخضار والفاكهة في اليابان، والموالح في ميانمار، والبطاطس والثوم في إندونيسيا، والثوم في تايوان، بالإضافة إلى العنب في دولة فيتنام.
وتابع أنه تم رفع الحظر من كافة الدول العربية وتخفيض نسب الفحص على الموالح، فيما يخص بنود الصحة النباتية للاتحاد الأوروبي وتوقيع مذكرة جديدة مع استراليا وضم الجريب فرووت.

وأشار إلى أن جهود الإدارة المركزية للحجر الزراعي مستمرة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية من أجل زيادة الصادرات، بما يعود بالنفع على الدخل القومي.

وأشاد الوزير بجودة المنتجات المصرية سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، حيث أصبحت تتمتع بالسمعة المتميزة عالميا، وذلك بشهادة الدول والمنظمات الدولية نظرا لتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية خلال مراحل الري والإنتاج والتعبئة والتغليف والتصدير.

من جهته، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن عام 2018 شهد طفرة في تصدير المنتجات الزراعية المصرية، حيث تخطى حاجز الـ 5 ملايين و200 ألف طن، والمتوقع أن يشهد عام 2019 المزيد بفضل التعاون بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية وأيضا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

 

عزالدين أبوستيت وزير الزراعة الصادرات الزراعية

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