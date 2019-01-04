رئيس السنودس الإنجيلي: نصلي من أجل الرئيس لقيادة مصر إلى بر الأمان

كتب-إسلام ضيف:

أكد رفعت فكري، رئيس السنودس الإنجيلي، أن قوة السلام أقوى من السيف والغلبة للحب لا للحرب والانتصار للوئام لا للخصام، متمنيًا أن يتمسك الجميع بمبادئ السيد المسيح في المساواة بين الرجال والنساء واحترام الضعيف ومقاومة الفساد وإعلان الحرب على التمييز على أساس الجنس أو الدين من أجل رفعت مصر وأن يعم السلام فيها.

وأضاف فكري، خلال كلمته في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد اليوم الجمعة بكنيسة قصر الدوبارة بميدان التحرير: "نصلى من أجل بلدنا مصر أن يحميها الله من العنف والإرهاب، ونصلي من أجل رئيس مصر أن يرافقه الله بنعمته ليقود سفينة مصر إلى بر الآمان ونصلى من أجل الحكومة وكل من يعمل لرفعة شأن مصر".

واحتفلت الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة، برئاسة القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في كنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة.

وشارك في الاحتفال مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر، وممثلي الكنائس الأخرى، فضلًا عن حضور كبير من عدد من الشخصيات العامة والنواب والمسئولين.