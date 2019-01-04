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    بدء احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد بحضور نواب ووزراء

    02:24 م الجمعة 04 يناير 2019
    بدء احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد بحضور نواب ووزراء

    أرشيفية

    كتب- إسلام ضيف:

    بدأ الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة، برئاسة القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والمقام بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة.

    وشارك في الاحتفال مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر، وممثلي الكنائس الأخرى، فضلًا عن حضور كبير من عدد من الشخصيات العامة والنواب والمسئولين.

    ويتضمن برنامج الحفل، الانطلاق بموكب دخول ثم يتلوه صلاة افتتاحية للدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، وتقديم ترنيمتين جمهوريتين، وكانتاتا، على أن يلقي القس رفعت فكري، رئيس السنودس الإنجيلي، كلمة فيما بعد، ويعقبها كلمة للقس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وأخيرًا كلمة شكر الضيوف من رئيس الطائفة القس أندرية زكي، وكلمة أحد الضيوف الأجانب ثم كلمة رئيس الطائفة.

     

    الطائفة الإنجيلية كنيسة قصر الدوبارة عيد الميلاد

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