الرئيس السيسي يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

القاهرة- (أ ش أ):

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كريم الديواني أمين عام رئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

يشار إلى أن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ترأس أمس الخميس، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد للطائفة الإنجيلية في مصر، في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

وشارك في الاحتفال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال في الاحتفال نائبا عن رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي.