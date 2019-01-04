يضم 5 آلاف عامل.. مدبولي يبحث تطورات إنشاء سد "روفيجي" بتنزانيا

(مصراوي):

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي تحالف "المقاولون العرب – السويدي إليكتريك" الفائز بعقد إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي بتنزانيا؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لإقامة السد.

وقال رئيس الوزراء -في بداية الاجتماع- إن اللقاء مع مسئولي تحالف "المقاولون العرب- السويدي إليكتريك" يأتي في ضوء حرصه على إجراء متابعة دورية من جانبه للوقوف على الموقف التنفيذى لمشروع سد روفيجي بدولة تنزانيا، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً لهذا المشروع.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مسئولي التحالف أكدوا أنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي للمشروع والكشف عن الطبيعة الطبوغرافية للموقع، كما بدأ التحالف في إقامة منطقة إسكان للعمال، حيث إنه من المتوقع أن يبلغ عدد العاملين في المشروع نحو 5 آلاف عامل في جميع المهن، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة التأمين على هؤلاء العاملين.

وخلال الاجتماع، تم توضيح مساحة العمل في المشروع والتي تتمثل في (10كم2* 10كم2). وأوضح مسئولو التحالف أنه تم البدء في أعمال تطهير الموقع من الأشجار المحيطة، وكذا تمهيد الطرق التي تخدم وتسهل عملية الانتقال داخل المشروع، كما تم مناقشة النقاط المهمة بالمشروع، ومنها التأكيد على ضرورة البدء في تصنيع المولدات مبكرا، وكذا ضرورة اختبارات التربة لإنشاء السد الرئيسي، ومباني المولدات المائية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن زار تنزانيا خلال النصف الأول من ديسمبر الماضي، حيث شارك في احتفالية بمناسبة توقيع عقد إنشاء سد روفيجي بين التحالف المصري "المقاولون العرب- السويدي إليكتريك" والحكومة التنزانية، وألقى مدبولي كلمة وعد خلالها بعقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء السد.