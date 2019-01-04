بحضور 18 فنانًا.. وزيرة الثقافة تُسلم نادية لطفي "جائزة الدولة"

كتب- محمد عاطف:

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على زيارة الفنانة نادية لطفي بمستشفى المعادي للقوات المسلحة لإهدائها جائزة الدولة التقديرية التي نالتها خلال عام 2018 ولم تتمكن من استلامها فى حفل التكريم الذي خُصص لذلك.

كما احتفلت الوزيرة معها بعيد ميلادها، وذلك بحضور الدكتور سعيد المصري، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

وهنأت "عبد الدايم"، الفنانة نادية لطفي بمناسبة عيد ميلادها وأشادت بمواقفها الوطنية والإنسانية ووصفتها بإحدى أيقونات السينما المصرية مشيرة إلى اهتمام الوطن ورعايته لرموزه ومبدعيه فى كافة المجالات.

وأكدت الوزيرة، دعم ومساندة أهل العطاء باعتبار مسيرتهم قدوة للأجيال الجديدة ونماذج مشرفة تدعو للفخر.

من جانبها، عبرت الفنانة نادية لطفى عن سعادتها بزيارة وزير الثقافة وقدمت لها الشكر والتحية واعتبرت جائزة الدولة التقديرية تتويجاً لمشوارها الفني، مضيفة أنها تتابع توهج الوضع الثقافى والفنى فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

حضر الاحتفال حشد من الفنانين والإعلاميين والنقاد والشخصيات العامة الذين ينتمون لاجيال مختلفة منهم سميحة إيوب، وعايدة كامل، وسمير صبري، ودلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي، وليلى علوي، وهند صبري، وإيمى سمير غانم، وأنوشكا، وطارق الشناوي، وائل الإبراشي، وسامح الصريطي، وبوسي شلبي، وفاروق فلوكس، وأكرم السعدني، وهاني مهنى، ومحمد أبو داوود، والأب بطرس دانيال.

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