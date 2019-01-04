  • عاجل:مفاجآة قبل مواجهة الأهلي.. بيراميدز يعلن التعاقد مع عبد الله السعيد وقيده (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    بحضور 18 فنانًا.. وزيرة الثقافة تُسلم نادية لطفي "جائزة الدولة"

    11:32 ص الجمعة 04 يناير 2019
    بحضور 18 فنانًا.. وزيرة الثقافة تُسلم نادية لطفي "جائزة الدولة"

    نادية لطفي

    كتب- محمد عاطف:

    حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على زيارة الفنانة نادية لطفي بمستشفى المعادي للقوات المسلحة لإهدائها جائزة الدولة التقديرية التي نالتها خلال عام 2018 ولم تتمكن من استلامها فى حفل التكريم الذي خُصص لذلك.

    كما احتفلت الوزيرة معها بعيد ميلادها، وذلك بحضور الدكتور سعيد المصري، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

    وهنأت "عبد الدايم"، الفنانة نادية لطفي بمناسبة عيد ميلادها وأشادت بمواقفها الوطنية والإنسانية ووصفتها بإحدى أيقونات السينما المصرية مشيرة إلى اهتمام الوطن ورعايته لرموزه ومبدعيه فى كافة المجالات.

    وأكدت الوزيرة، دعم ومساندة أهل العطاء باعتبار مسيرتهم قدوة للأجيال الجديدة ونماذج مشرفة تدعو للفخر.

    من جانبها، عبرت الفنانة نادية لطفى عن سعادتها بزيارة وزير الثقافة وقدمت لها الشكر والتحية واعتبرت جائزة الدولة التقديرية تتويجاً لمشوارها الفني، مضيفة أنها تتابع توهج الوضع الثقافى والفنى فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

    حضر الاحتفال حشد من الفنانين والإعلاميين والنقاد والشخصيات العامة الذين ينتمون لاجيال مختلفة منهم سميحة إيوب، وعايدة كامل، وسمير صبري، ودلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي، وليلى علوي، وهند صبري، وإيمى سمير غانم، وأنوشكا، وطارق الشناوي، وائل الإبراشي، وسامح الصريطي، وبوسي شلبي، وفاروق فلوكس، وأكرم السعدني، وهاني مهنى، ومحمد أبو داوود، والأب بطرس دانيال.

    إيناس عبد الدايم نادية لطفي مستشفى المعادي للقوات المسلحة جائزة الدولة التقديرية سعيد المصري دار الكتب والوثائق القومية

    الخبر التالى:

    مجلس الوزراء ينفي وقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء في مصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان