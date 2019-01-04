بريطانيا ترسل سفينة تابعة للبحرية لمنع مهاجرين من عبور القنال الانجليزي

لندن - (د ب أ):

ذكر وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون أنه تم إرسال سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية يوم الخميس "من أجل المساعدة في منع" المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني من فرنسا عبر القنال الإنجليزي .

وأضاف وليامسون في بيان: "يمكنني أن أؤكد أن السفينة (إتش إم إس ميرسي) ستصل إلى مضيق دوفر لمساعدة قوات الحدود البريطانية والسلطات الفرنسية فيما يتعلق بردهما على عبور المهاجرين".

وأضاف أن الطاقم حوّل مساره "من العمليات الروتينية إلى المساعدة في منع المهاجرين من القيام بالرحلة الخطرة عبر القنال".

ومن جانبه، قال وزير الداخلية ساجد جاويد على تويتر ردا على هذا الإعلان: "سنفعل كل ما يلزم لحماية الحدود البريطانية والحياة البشرية".

وأمس الأول الأربعاء، اعتقلت السلطات البريطانية شخصين لتورطهما المزعوم في تهريب أشخاص عبر القنال الإنجليزي، بحسب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وذكرت الوكالة في بيان أنه تم اعتقال إيراني /33 عاما/ وبريطاني /24 عاما/ في مانشستر مساء الأربعاء "للاشتباه في ترتيب نقل مهاجرين بشكل غير قانوني عبر القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة".

وجاء اعتقال الشخصين في وقت واجه فيه وزير الداخلية ساجد جاويد انتقادا لتشكيكه فيما إذا كان أولئك الذين يحاولون عبور القنال بشكل غير قانوني هم لاجئون "حقيقيون".

وقال جاويد في زيارة لمدينة دوفر الساحلية: "يجب طرح سؤال، هو: إذا كنت طالب لجوء حقيقي، فلماذا لم تطلب اللجوء في أول بلد آمن وصلت إليه؟".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن 539 مهاجرا حاولوا السفر إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2018. ومن بين هؤلاء ، قام 80% بمحاولات الهجرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.