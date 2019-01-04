حدث ليلًا.. توجيهات السيسي بشأن الموازنة وموجة صقيع جديدة

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها.

4 توجيهات من السيسي للمجموعة الاقتصادية بشأن الموازنة الجديدة

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماع أمس، بتنفيذ عدة توجيهات ضمن خطتها لمشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019/2020.

الأرصاد تعلن: موجة صقيع أخرى خلال الأسبوع المقبل

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الحالي خلال الأسبوع المقبل، مستبعدًا أية احتمالات لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

الخارجية تتابع واقعة احتجاز مواطنين مصريين في إيران كانا على متن مركب إماراتي

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر محمود هاشم، أن الخارجية المصرية تتابع باهتمام شديد واقعة احتجاز مواطنين مصريين كانا على متن مركب إماراتي من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية بالقرب من جزيرة أبو موسى.

مصر تؤكد مساندتها لأفغانستان لإنجاح عملية السلام

أكدت مصر مساندتها لأفغانستان في سبيل إنجاح عملية السلام بقيادة ورعاية أفغانية.

بكري: أبو مازن سيشارك السيسي في افتتاح مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية الجديدة - فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تأكيدا لما ذكره في برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة "صدى البلد" في الحلقة الماضية، أعلنت السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أبو مازن سيصل إلى القاهرة غدًا الجمعة في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

انفجار خارج مكتب تابع لحزب "البديل من أجل ألمانيا" شرقي البلاد

ذكرت الشرطة الألمانية مساء أمس الخميس أن انفجارا وقع خارج مكتب لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في بلدة دويبلن بولاية ساكسونيا شرقي البلاد.

ترامب يعلق على "أمن الحدود" في مؤتمر صحفي مفاجئ بالبيت الأبيض

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ في الغرفة الخاصة بالمؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض مساء أمس الخميس ليعلق على مسألة أمن الحدود.

رسالة من سلفاكير للبشير حول العلاقات الثنائية بين جوبا والخرطوم

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير الخميس، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها .

مسؤول بالبنتاجون: المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا لم تنته بعد

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": إن تغييرا ما طرأ على الموقف الأمريكي حيال الوضع في سوريا ولكن مهمة واشنطن العسكرية هناك لم تنته بعد.