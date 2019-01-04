17 صورة للحديقة المركزية بالشيخ زايد.. شلالات وبحيرات صناعية

القاهرة- مصراوي:

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للحديقة المركزية بالشيخ زايد، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بداية التشغيل التجريبي لها.

وتحتوي الحديقة علي مساحات خضراء، أشجار، ممرات للمشاة، مسارات للدراجات، مطاعم، كافيتريات، بحيرات صناعية، نوافير مضيئة، شلالات مياه متنوعة، أكشاك، ودورات مياه، ومبنى إدارة، ومواقف انتظار للسيارات.

وصمم الحديقة الدكتور ماهر استينو، على غرار الحدائق العالمية، ويتولى الإشراف على تنفيذها، وهو مصمم حديقة الأزهر.

وجرى تنفيذ الحديقة، تحت إشراف جهاز مدينة الشيخ زايد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.