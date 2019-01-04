اليوم.. رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس قداس عيد الميلاد

كتب- إسلام ضيف:

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد للطائفة الإنجيلية في مصر، في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

ويشارك محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال في الاحتفال نائبا عن رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي.