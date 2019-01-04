4 توجيهات من السيسي للمجموعة الاقتصادية بشأن الموازنة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماع أمس، بتنفيذ عدة توجيهات ضمن خطتها لمشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019/2020.

ويستعرض مصراوي التوجيهات التي كلف بها الرئيس السيسي المجموعة الاقتصادية.

- بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

- مواصلة الإصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي.

- توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

- زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

تناول استعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019/2020؛ والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي.