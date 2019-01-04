​ "حماة وطن" ينضم لمبادرة الرئيس لـ"حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، انضمامه لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين الأكثر احتياجا بالشكل الأمثل.

وقال الهريدي، إنه وجه أمناء الحزب في 27 أمانة بالمحافظات و195 أمانة بالمراكز والمدن للانتشار في أرجاء البلاد بتدقيق البحث وحصر الأسر الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات لهم، مشيرا إلى أن التوجيهات تمثلت في المساعدة على زيادة تقديم الخدمات الصحية وتوفيرها وعمل قوافل طبية للمناطق المحرومة.

وأضاف أن الحزب سيقدم المساعدات الغذائية وبحث الحالات الأشد فقرا واحتياجًا وتقديم مساعدات غذائية لهم بالمجان بالتعاون مع بعض رجال الأعمال بجانب تقديم سلع غذائية باسعار مخفضة للفئات الأخرى.

وأوضح أنه سيتم القيام بالأعمال البحث لمعرفة الطلاب والتلاميذ الأكثر احتياجا لمساعدتهم فى تكفل أعباء الحياة الدراسية ودفع المصروفات لمن لم يتمكن منها والمساعدة في الأدوات المدرسية، بجانب توفير بعض الملابس وبطاطين الشتاء بالتعاون مع بعض رجال الأعمال مع التنسيق فى كافة المدن والمراكز مع المؤسسات الخيرية.

وأكد رئيس الحزب أنه يثمن هذه المبادرة التي تكشف توجهات القيادة السياسية لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل نسبة الفقر في المجتمع المصري وحزب حماة الوطن مساند للدولة الوطنية في أي مبادرة أو خطوة تحمل الخير لمصر والمصريين.