قرار جمهوري لإقامة مجتمع عمراني جديد بطريق إسكندرية الصحراوي

توزيع 325 مقعدًا على مدارس القاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، تخصيص الأراضي جاء بعد توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبعجد موافقة مجلس الوزراء.

وجاء بالمادة الأولى، يعاد تخصيص مساحة 59417.77 فدانا، بما تعادل 249604132.91 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة تقع ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجدية لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد منها، مساحة 14151.6 فدان نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع مع احتفاظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود تلك المساحة.