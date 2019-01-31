"هي تقود".. مبادرة نسائية جديدة لـ5 سفارات أجنبية بالقاهرة (صور)

كتب- هاني رجب:

أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة بالتعاون مع سفارات أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، برنامج القيادات النسائية الشابة "هي تقود" من أجل اختتام "Gender January"، وهو شهر مخصص لتعزيز المساواة بين الجنسين والاحتفال بالنساء الناجحات.

ورحب السفير البريطاني بمصر، السير جيفري آدامز، بالحضور، حيث أشار إلى أنه من المخطط أن يعمل البرنامج الذي يستمر لعشرة أشهر على تدريب وتوجيه 26 طالبةً مصريةً في العامين الأخيريين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن تحضر القائدات الشابات، دورات تدريبية وورشات عمل حول موضوعات تنمية القيادة، تستضيفها مجموعة من السفارات بالقاهرة، كما سيتم تخصيص مرشد لكل طالبة من أجل تقديم الدعم والتوجيه خلال فترة البرنامج.

يشار إلى أن البرنامج يركز على بناء مهارات التواصل الفعال، والتفكير النقدي، والوعي الذاتي، وتوجيه الأقران، كما سيساعد البرنامج القائدات على تحديد أسلوب القيادة الخاصة بهن وأهدافهن.

وقال السفير البريطاني السير جيفري آدامز: "يسعدني أن نختتم (Gender January) بإطلاق برنامج القيادة الحالي، حيث نأمل أن تكون هذه المبادرة بوابةً لهذه المجموعة من النساء الشابات الملهمات ليصبحن في المستقبل من القادة والسفراء والبرلمانيين والسياسيين، والمساهمة في قصة نجاح مصر".