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    ​"التعليم" تعلن فتح باب التقدم لوظائف لسد العجز في المعلمين

    08:18 م الخميس 31 يناير 2019
    ​"التعليم" تعلن فتح باب التقدم لوظائف لسد العجز في المعلمين

    طارق شوقي وزير التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم، وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين في المدارس اعتبارا من الخميس الموافق 7 فبراير المقبل، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.

    وذكر بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس أن شوقي أصدر كتابًا دوريًا لفتح باب التقدم لاستلام جميع المستندات الخاصة بضم المدد السابقة للتعيين لجميع معلمي مصر، ومن المقرر أن يتم فتَح باب التقدم اعتبارا من الثلاثاء الموافق 5 فبراير المقبل.

    وجاء الكتاب الوزاري بناء على المذكرة المقدمة من نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين الدكتور محمد عمر، وفقًا لحصر سابق أعدته الوزارة من قبل ويهدف إلى خدمة 260 ألف معلم ومعلمة بمختلف محافظات الجمهورية.

    طارق شوقي وزارة التربية والتعليم وظائف فرص عمل

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