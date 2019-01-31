"حوار في الأدب والسياسة".. ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- أسامة عبد الكريم:

استضافت قاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب، ندوة حول حوار في الأدب والسياسة، بحضور الشاعر محمد الاشعري، وزير الثقافة المغربي السابق، يدير الندوة الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق.

وقال محمد الأشعري، وزير الثقافة المغربي السابق، إن السبعينيات فترة صعبة في المغرب لوجود سلطة حاكمة قاسية، وكان الإبداع والفن والعمل الثقافي يصب في مقاومة الوضع المتأزم سياسيًا وثقافيًا.

وأضاف: "على الرغم من أن فترة الثمانينيات كانت صعبة في المغرب بسبب قرض صندوق النقد الدولي، إلا أنه كان هناك نهضة ثقافية كبيرة، وعندما حدث انفراج سياسي في منتصف التسعينيات، كان المشروع الأكثر حيوية هو كيف نطوي صفحة الماضي وظهور مؤسسة رسمية المصالحة والانتقال من الوضعية الاستبدادية إلى مرحلة أخرى مرحلة الانتقال الديمقراطي".