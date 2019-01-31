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    "التضامن": التدخل السريع تعامل مع 2271 مشردًا

    06:55 م الخميس 31 يناير 2019
    "التضامن": التدخل السريع تعامل مع 2271 مشردًا

    ارشيفية

    القاهرة- مصراوي:

    أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع و"أطفال بلا مأوى" تعاملت مع 2271 مشردا حتى مساء أمس الأربعاء.

    وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن التعامل من جانب الفرق مع هؤلاء المواطنين أخذ عدة أشكال منها الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 22 بطانية و93 وجبة ساخنة عليهم.

    ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ وكذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

    التدخل السريع ايواء المشردين وزارة التضامن

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