"صحة النواب" توصي بإلغاء قرار إغلاق "مستشفى سعاد كفافي"

كتب- أحمد جمعة:

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، بإلغاء قرار إغلاق مستشفى سعاد كفافي التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لحين توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.

قال النائب أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة، إن اللجنة ناقشت طلب الإحاطة الذي تقدم به حول أسباب قرار الإغلاق، مشيرًا إلى أن القرار ليس مرتبطًا بأية مخالفات فنية أو تقنية أو علاجية وإنما جاء لاختلاف وجهات النظر على جهة الترخيص المكاني بين وزارتي الصحة ووزارة التعليم العالي.

وأضاف أبو العلا، أنه اللجنة استمعت لكل وجهات النظر سواء مقدمي طلبات الإحاطة ورئيس الجامعة الدكتور حسن العزازي، والمستشار القانوني للجامعة حسن شندي، ونائب رئيس الجامعة، والمدير العام للمستشفى عمرو بسطويسي، والدكتورة نهال الشاعر رئيسة الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، والدكتور حسام عبد الغفّار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي.

وأكد أن اللجنة أوصت بإلغاء قرار الإغلاق لحين توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر، بحضور كل الأطراف سواء الجامعة أو المستشفى ومسئولي وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك التمسك بالمادة الرابعة من قانون 19 لسنة 2018 بأن تكون جهة الإشراف الأكاديمي والعلمي والبحثي هي وزارة التعليم العالي، والترخيص المكاني لوزارة الصحة بعد استيفاء الأوراق تحت مسمى "مستشفى سعاد كفافي الجامعي" التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا- جامعة خاصة، ما لم يحكم القضاء بغير ذلك، وفضلنا إرجاء الأمر للقضاء وانتظار أحكامه.

وأشار إلى أن "توصية البرلمان تهدف للحفاظ على مؤسسة علاجية جامعية تقدم للمواطن المصري خدمة تعليمية ورعاية صحية وخدمة مجتمعية مجانية متميزة".