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    "تعليم القاهرة" تنظم دورة تدريبية عن صعوبات التعلم

    04:51 م الخميس 31 يناير 2019
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    كتب- محمد نصار:

    نظمت إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الدورة التدريبية عن "صعوبات التعلم" تحت إشراف الدكتور محمود حجاج، مدير التدريب لكل إدارات المديرية.

    وحسب بيان، اليوم الخميس، شمل التدريب خمس حقائب تدريبية لجميع المواد وذلك لعلاج صعوبات التعلم الإنمائي والأكاديمي والمبادرة الخاصة بمدرسة خالية من صعوبات تعلم ولأول مرة في برامج التدريب لا يفرض مادة علمية معينة بل يطلب الاقتراحات من المعلمين الذين تم اختيارهم بدقة من كل إدارة لقدرتهم على إنجاز البرنامج وتوصيل المحتوى للمدارس والإدارات وخبرتهم في الحقل التعليمي.

    وتم تكليف المدربين بمد يد العون لإدارة التدريب بكل مقترح للنهوض بهذا البرنامج، لمساعدة الطالاب الذين يعانون من صعوبة التعلم.

    دورة تدريبية تعليم القاهرة محمود حجاج صعوبات التعلم الإنمائي

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