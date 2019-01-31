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    برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة "اللينك اشتغل"

    04:37 م الخميس 31 يناير 2019
    برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة "اللينك اشتغل"

    الجيزة

    كتبت-ياسمين محمد وإسلام ضيف:

    عاد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعمل، بعد توقفه منذ أمس الأربعاء، حين أتاحته مديرية التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية.

    واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أول أمس الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح وصلت إلى 71.23%.

    ويمكن للطلاب الوصول إلى النتيجة باتباع الرابط التالي: http://gizaedu.gov.eg/asp/3nd/z0srch.asp

    نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الجيزة مديرية التربية والتعليم

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