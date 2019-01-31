تعيين شعبان العناني رئيسًا لحي العجوزة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بتعيين هاني شعبان عبدالمعطي العناني، للعمل في وظيفة رئيس حي العجوزة بمحافظة الجيزة، نقلًا من وظيفة رئيس حي بولاق الدكرور وذلك لمدة عام.

وكان اللواء محمود شعراوي، أصدر الثلاثاء الماضي، قرارًا بندب اللواء جمال إسماعيل السعيد رئيس حي العجوزة، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك حتى إحالته للمعاش.

وجاء قرار الوزير جاء لقيام رئيس الحي بالتحدث بصورة غير لائقة عن مواطني إمبابة وبولاق الدكرور، ووصفهم بألفاظ غير لائقة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، يوم الأحد الماضي.

وكان الاجتماع مخصصًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من إحدى نائبات حي العجوزة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات بدون ترخيص، والسهر حتى الخامسة صباحًا يومياً، وإحداث ضوضاء.

وانتقد نواب ما حديث رئيس الحي "غير اللائق" بشأن مواطني إمبابة وبولاق الدكرور، ومنهم النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور.