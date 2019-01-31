الدكتور خالد فهمي مشرفًا على مشروع متحف الحضارة بالفسطاط

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الآثار تولي وزير البيئة السابق الدكتور خالد فهمي منصب المشرف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن وزير الآثار الدكتور خالد العناني التقى اليوم العاملين بالمتحف لمتابعة مستجدات الأعمال به، وبحث آليات العمل للالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تجهيز ثلاث قاعات عرض بالمتحف قبل افتتاحها خلال الأشهر المقبلة.

وأشاد وزير الآثار بروح التعاون بين العاملين، مؤكدًا أن المتحف يعد من أهم المشاريع القومية لدي الدولة، وأنهم في حلقة سباق للانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد .

يذكر أن الدكتور خالد فهمي حاصل على شهادة الدكتوراه في اقتصاديات البيئة من جامعة العلوم الاقتصادية ببرلين عام 1984، كما تدرج في العديد من المناصب، حيث يعمل أستاذًا بمركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بمعهد التخطيط القومي.