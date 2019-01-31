قرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي (2018 - 2019).

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اللجنة تضم الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان "مقررًا"، وعضوية عدد من نواب رؤساء جامعات "عين شمس، وكفر الشيخ، وجنوب الوادي، والزقازيق، وبني سويف، وبورسعيد"، بالإضافة إلى السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وممثل عن الجامعات الخاصة.

كما أصدر الدكتور خالد عبد الغفار قرارا وزاريا بتشكيل المجلس التنفيذي لهذه اللجنة والذي يختص بالإعداد والتنفيذ والمتابعة المستمرة للأنشطة الطلابية.

ويضم المجلس الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعدد من الأساتذة بكليات التربية الرياضية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية جامعات (كفر الشيخ، طنطا، حلوان، بنها)، وممثلين عن وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، وأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.