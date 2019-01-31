لجنة الأراضي: استرداد 253 ألف فدان "زراعي" و6 ملايين متر مربع "بناء"

القاهرة- أ ش أ:

تمكنت أعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، منذ بداية أعمالها في 10 يناير الجاري من إزالة 4 آلاف و564 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة تجاوزت 253 ألف فدان.

وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم الخميس - أن المساحة الأكبر من التعديات تركزت في محافظة المنيا وبلغت 209 آلاف فدان، ثم بني سويف بنحو 36 ألف فدان.

وأشارت إلى أنه في مجال التعديات على أراضي البناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 13 ألف حالة تعد تجاوزت مساحتها 5 ملايين و800 ألف متر مربع ،وتصدرت محافظة المنيا المحافظات في استرداد أراضي البناء بمساحة 848 ألف متر مربع، ثم البحيرة بمساحة 269 ألف متر مربع، الدقهلية بمساحة 217 ألف متر مربع، القاهرة 203 آلاف متر مربع، الإسماعيلية بمساحة 178 ألف متر مربع، قنا بمساحة 146 ألف متر مربع، الغربية بمساحة 111 ألف متر مربع، وجنوب سيناء بمساحة 133 مترا مربعا.

وأكدت اللجنة العليا، أن موجة الإزالة تتم بتنسيق كامل بين كافة الجهات من أجل استرداد حق الدولة.. مشيرة إلى أن الأراضي التي تم استردادها خلال الفترة الماضية تمت مخاطبة المحافظات بشأنها وموافاة اللجنة بالمساحات التي تصلح منها لطرحها في مزادات علنية، وفقا للإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن الأمانة تتلقى التقارير اليومية بشأن معدلات الأداء في تنفيذ قرارات الإزالة لعرضها على اللجنة العليا.