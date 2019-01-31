  • عاجل:برقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية في القاهرة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الدويقة أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    سيد الإسكندراني يعلن نيته الترشح نقيبا للصحفيين

    01:28 م الخميس 31 يناير 2019
    سيد الإسكندراني يعلن نيته الترشح نقيبا للصحفيين

    نقابة الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    أعلن سيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، نيته للترشح على منصب نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والمقرر لها أول جمعة في مارس المقبل.

    وأوضح "الإسكندراني"، في بيان، اليوم الخميس، أن زيادة البدل وتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية يأتيان على رأس قائمة أولوياته خلال هذه الفترة.

    ونوه المرشح المحتمل لمنصب نقيب الصحفيين إلى أنه بصدد الانتهاء من إعداد برنامجه الانتخابي، ليطرحه على أعضاء الجمعية العمومية قريبا.

    نقابة الصحفيين سيد الإسكندراني نقيب الصحفيين انتخابات

    الخبر التالى:

    نائبة الفرنسية: الشرطة لم تطلق الرصاص على المدنيين والقتلى بسبب المندسين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان