سيد الإسكندراني يعلن نيته الترشح نقيبا للصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أعلن سيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، نيته للترشح على منصب نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والمقرر لها أول جمعة في مارس المقبل.

وأوضح "الإسكندراني"، في بيان، اليوم الخميس، أن زيادة البدل وتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية يأتيان على رأس قائمة أولوياته خلال هذه الفترة.

ونوه المرشح المحتمل لمنصب نقيب الصحفيين إلى أنه بصدد الانتهاء من إعداد برنامجه الانتخابي، ليطرحه على أعضاء الجمعية العمومية قريبا.