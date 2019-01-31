شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد (بيان درجات الحرارة)

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع بوسط سيناء، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ورياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مرتين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

شبين الكوم 12 22

طنطا 11 21

دمنهور 08 19

الإسكندرية 06 20

بلطيم 09 20

مطروح 08 20

السلوم 07 20

سيوة 05 22

بورسعيد 11 19

دمياط 11 18

الزقازيق 09 21

الاسماعلية 08 22

السويس 10 22

العريش 06 20

رفح 07 20

رأس سدر 08 21

نخل 01 19

نويبع 15 22

طابا 12 20

كاترين 05 18

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 13 24

مرسى علم 13 23

الفيوم 07 22

بنى سويف 07 22

المنيا 06 22

أسيوط 06 22

سوهاج 07 23

قنا 07 23

الأقصر 07 24

أسوان 10 25

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 04 25

شلاتين 18 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 25

حلايب 19 24