برلماني يطالب بإنشاء سوق حضارية للأسماك في السويس

كتب- أحمد علي:

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتنفيذ أول سوق حضارية للأسماك في بورسعيد، مطالبا بإنشاء مثيل له بمحافظة السويس، مؤكدا أنه يمثل نقطة تحول للتنمية المتطورة بالمحافظة حال تنفيذه.

وأضاف متولي، في بيان، الخميس، أن فكرة إنشاء سوق يتخصص في إحدى السلع الغذائية يعد خطوة مهمة لتقليل الأسعار على المستهلكين، من خلال الاعتماد على تقليل حلقات التداول بين التجار والمستهلكين ووجود شاشات عرض توضح أسعار جميع أنواع الأسماك داخل السوق، بما يمنع الغش واستغلال التجار والباعة للمواطنين، بالإضافة لوجود مبنى للرقابة التموينية ومبنى للشرطة لفرض الانضباط.

وطالب النائب بوجود خطة للتوسع في إنشاء الأسواق المنظمة المبنية على أسس حضارية وعلمية داخل مختلف المحافظات ليس للأسماك فقط بل أسواق مختلفة لسلع متنوعة، لما تمثله من علامة حضارية لضبط الأسعار وتداول سلعة مهمة للشعب المصري.